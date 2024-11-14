اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والفريق كامل الوزير

الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:13 م
بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء والفريق كامل الوزير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير ، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، مؤتمرا صحفيا بعد قليل .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس مؤخرا الاجتماع الثاني  للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لتخصيص مجموعة وزارية لريادة الأعمال، هو العمل على تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، وذلك بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، فضلا عن المساهمة في اتاحة المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع ريادة الأعمال يشهد طفرات كبيرة على مستوى العالم، وأصبح يشغل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وهو قطاع واعد في مصر، مشيراً إلى توافر كوادر متميزة في هذا القطاع، وأن مصر لديها القدرة على الانطلاق بقوة في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، ولهذا تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لتعمل في هذا الملف.







مجلس الوزراء

قرارات الحكومة

قرارات مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

التنمية الصناعية

سقف الدين

الجامعات الخاصة

قانون البناء

خطة التنمية الصناعية

مؤتمر المناخ بأذربيجان

المناطق الصناعية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة