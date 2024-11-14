اليوم السابع
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النيابة العامة تحدث موقعها الإلكترونى وتقدم 6 خدمات أبرزها مخالفات المرور

الخميس، 14 نوفمبر 2024 10:59 ص
النيابة العامة تحدث موقعها الإلكترونى وتقدم 6 خدمات أبرزها مخالفات المرور موقع النيابة العامة
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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حدثت النيابة العامة، موقعها على الانترنت، وذلك بتصميم وشكل جديد، يتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة، للمحامين والمواطنين.

وتتضمن الصفحة الرئيسية للموقع النيابة العامة، الاخبار الخاصة بفاعليات وأحداث النيابة العامة، بجانب 6 ايقونات رئيسية خاصة بالخدمات التي تقدمها.

وتمثل الخدمات الستة التي تقدمها النيابة العامة، هي خدمات نيابات المرور، والشكاوى الالكترونية، النيابات الجنائية، الوثائق الشخصية، ونيابات الأسرة، وتسجيل المحامين.

خدمات المرور
خدمات المرور

 

خدمات النيابة العامة
خدمات النيابة العامة

 

موقع النيابة العامة
موقع النيابة العامة

 







النيابة العامة

خدمات نيابات المرور

الشكاوى الالكترونية

النيابات الجنائية

الوثائق الشخصية

نيابات الأسرة

تسجيل المحامين بالنيابة العامة




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