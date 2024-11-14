النيابة العامة تحدث موقعها الإلكترونى وتقدم 6 خدمات أبرزها مخالفات المرور

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

حدثت النيابة العامة، موقعها على الانترنت، وذلك بتصميم وشكل جديد، يتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة، للمحامين والمواطنين.

وتتضمن الصفحة الرئيسية للموقع النيابة العامة، الاخبار الخاصة بفاعليات وأحداث النيابة العامة، بجانب 6 ايقونات رئيسية خاصة بالخدمات التي تقدمها.

وتمثل الخدمات الستة التي تقدمها النيابة العامة، هي خدمات نيابات المرور، والشكاوى الالكترونية، النيابات الجنائية، الوثائق الشخصية، ونيابات الأسرة، وتسجيل المحامين.



خدمات المرور



خدمات النيابة العامة