"النوعى للصحة الإنجابية" يطالب بضروة إصدار تشريع يجرم زواج الأطفال

طالب الاتحاد النوعي للصحة الإنجابية، برئاسة على مبارك، فى الندوة التى عقدت اليوم بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة، والذى يضم 44 جمعية من محافظات القاهرة وسوهاج والبحيرة وقنا والقليوبية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، بضروة إصدار تشريع يجرم زواج الأطفال، لخطورته على الأسرة والمجتمع، مثل التفكك الأسرى، وارتفاع نسب التسرب من التعليم، وارتفاع معدلات العنف الأسري، وارتفاع معدلات الطلاق، وزيادة الضغط على موارد الدولة، وارتفاع، فاتورة العلاج، والتعليم، وزيادة نسب أطفال الشوارع.
"النوعى للصحة الإنجابية" يطالب بضروة إصدار تشريع يجرم زواج الأطفالالخميس، 14 نوفمبر 2024 02:47 م
الاتحاد النوعى للصحة الإنجابية
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