اليوم السابع
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المحلق العمالي بالكويت: لا مانع من تجديد إقامة مهندسين مصريين

الخميس، 14 نوفمبر 2024 10:46 ص
المحلق العمالي بالكويت: لا مانع من تجديد إقامة مهندسين مصريين محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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تلقى وزير العمل محمد جبران، تقريرًا من الملحق العمالي بدولة الكويت، بشأن الرد على توجيهاته، فيما يخص متابعة ملف إجراءات تجديد إقامة بعض المهندسين المصريين العاملين بالكويت، من الحاصلين على بكالوريوس هندسة من الجامعات المصرية، واعتماد شهاداتهم، والتسجيل في عضوية جمعية المهندسين الكويتية.

وبحسب بيان اليوم الخميس، قال الملحق العمالي أشرف علم الدين، إنه عقب توجيه الوزير جبران مباشرة، تم التواصل مع جمعية المهندسين الكويتية، أفادت أنه لا مانع من تجديد الإقامة بمكتب الجمعية بمنطقة أبو فطيرة، كما أنه بالتواصل مع "الجمعية"، والمكتب الثقافي المصري بالكويت، جاءت الافادة بأن الاستعدادات جارية بشأن عقد اجتماع في شهر يناير 2025 المقبل، بين "الجمعية"، واتحاد المهندسين العرب، لوضع آلية لتسهيل إجراءات الحاصلين على شهادات بكالوريوس الهندسة، من بعض الجامعات، باعتماد عضويتهم في جمعية المهندسين الكويتية، من جميع كليات الهندسة وأقسامها المختلفة بالجامعات المصرية، ودون استثناء، لضمان استدامة المهندس المصري في العمل.

كان الوزير جبران قد تواصل هاتفيا مع الملحق العمالي بالكويت، ووجهه بسرعة الافادة، والمتابعة المستمرة، وذلك خلال لقاء "الوزير" أمس الأول الثلاثاء، مع المهندس طارق النبراوي ، نقيب المهندسين المصريين ، بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة .


 







وزير العمل

الملحق العمالي بالكويت

التمثيل العمالى بالكويت

المهندسين المصريين بالكويت



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