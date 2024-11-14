اليوم السابع
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الكنيسة تطور "فونت" قبطى جديد متوافق مع "Google" وأجهزة "Android"

الخميس، 14 نوفمبر 2024 03:22 م
الكنيسة تطور "فونت" قبطى جديد متوافق مع "Google" وأجهزة "Android" الكنيسة تطور "فونت" قبطي جديد
كتب: محمد الأحمدى

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طورت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين بالاشتراك مع الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس شكل حديث للحروف القبطية من خلال فريق عمل متخصص من أبناء مطرانية ملوي الدارسين في إكليريكية الأنبا رويس.

ويتميز الفونت الجديد الذي يحمل اسم Cs Ava Veni بأنه متوافق مع الكيبورد القبطية المعتمدة من Google بنظام Unicode مما يساعد بدرجة كبيرة في الأبحاث العلمية والدراسات القبطية، التي يقوم بها الباحثون في مجال القبطيات، إلى جانب الميزات الموجودة في معظم الفونتات الأخرى مع معالجة بعض نقاط القصور بها، وإضافة بعض الاختصارات الجاهزة، وبعض أشكال الصلبان القبطية (فن اليوتا)، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه على أجهزة الهاتف بنظام Android.

وصمم فريق العمل الفونت الجديد وضبطه ورتبه، وأعضاء الفريق، هم:
القس أغابيوس عطا الكاهن بملوي ومدرس اللغة القبطية بالكلية، والشماس الإكليريكي بيشوي مجدي والشماس الإكليريكي أشرف جوزيف، تحت أشراف الراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي المُشرف الروحي على طلبة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اللغه القبطيه

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