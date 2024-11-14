الصحة العالمية: إصابة 130 ألف سيدة بسرطان الثدى بإقليم شرق المتوسط 2022

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية، إن سرطان الثدي وعنق الرحم يدمران النساء في جميع أنحاء منطقة شرق المتوسط، حيث يصيب سرطان الثدى 130 ألف إصابة جديدة، و53 ألف حالة وفاة في عام 2022 وحده.



سرطان الثدى

وأضافت، إنه يمكن أن تكلف هذه السرطانات المنطقة 379 مليار دولار بحلول عام 2040 - لكن 95% من هذه الوفيات يمكن منعها.

وأكدت، إن هناك أمل من خلال الاستثمار في لقاحات فيروس الحليمي الحليمي، والكشف المبكر، والعلاجات المصممة خصيصاً، يمكننا إنقاذ الأرواح ونرى عائد يصل إلى 6 دولارات لكل دولار يتم استثماره.

تدعو منظمة الصحة العالمية، إلى أنظمة صحية أقوى، ووصول أفضل إلى الرعاية، واستراتيجيات مدفوعة بالبيانات لخفض معدلات السرطان بنسبة 82% وتخفيض الوفيات بسبب سرطان الثدي بنسبة 26%.

وأوضحت المنظمة، إن صحة المرأة لا يمكن أن تنتظر، حان الوقت للعمل الموحد لتغيير هذه الأرقام وضمان الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة.