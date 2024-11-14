الزمالك يحرر محضرا لإثبات تأخر كهربا فى سداد أقساط الغرامة.. انفوجراف

كتب بهجت أبو ضيف

لجأت إدارة نادى الزمالك، إلى إثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، فى تسديد أقساط الغرامة المستحقة عليه للنادى، فى محضر رسمى بقسم شرطة مصر القديمة (محل إقامة اللاعب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى رئيس مباحث القسم بلاغا من إدارة نادى الزمالك، لإثبات تأخر اللاعب محمود كهربا، لاعب الأهلى الحالى، فى سداد أقساط الغرامة المستحقة عليه لنادى الزمالك، والموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



