اليوم السابع
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الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:40 م
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الأنبا بيجول يترأس صلاة عيد تكريس كنيسة العذراء بـ"دير المحرق"

الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:08 م
الأنبا بيجول يترأس صلاة عيد تكريس كنيسة العذراء بـ"دير المحرق" كنيسة -أرشيفية
كتبت - بتول عصام

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يترأس الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء، اليوم الخميس، صلاة تسبحة ورفع بخور عشية عيد تكريس كنيسة السيدة العذراء مريم بجبل قسقام "دير المحرق" بأسيوط.

ويعتبر الدير المحرق من أهم المحطات التى استقرت بها العائلة المقدسة ويشتهر هذا الدير باسم "دير العذراء مريم"، وتعتبر الفترة التى قضتها العائلة فى هذا المكان من أطول الفترات وتبلغ 6 شهور و10 أيام، والمغارة التى سكنتها العائلة هى أول كنيسة فى العالم.

نشأت كنيسة السيدة العذراء مريم الشهيرة باسم مارجرجس بدير المحرق العامر، فى أواخر القرن الـ18 الميلادي بإمكانيات بسيطة، وفى سنة 1878 بدأ القمص ميخائيل الأبوتيجي رئيس الدير في إنشاء كنيسة جديدة باسم السيدة العذراء، على أنقاض كنيسة مارجرجس وانتهى منها فى سنة 1880.







دير المحرق

الأنبا بيجول

اسيوط

كنيسة العدرا

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