كتب محمد صبحى

شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إقبال طلابى كثيف للترشح بـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالتزامن مع فتح باب الترشح واستقبال الطلاب، اذ تقدم حتى الان أكثر من 30 طالب وطالبة.

وأجرت الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام والدكتورة هناد فاروق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعزت اسماعيل أمين الكلية جولة تفقدية على مقر إدارة رعاية الشباب بالكلية، وكان فى استقبالهم أيمن منير مدير رعاية الشباب بكلية الاعلام، وذلك للوقوف على مسارات وخطوات التقدم بالانتخابات وأيضا الوقوف على أى مشاكل للعمل على حلها.

وأكدت الدكتورة ثريا البدوى، على هامش الجولة، أن الكلية استعدت بشكل مبكر لماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية من حيث مراجعة استمارات التقدم والترشح بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وكذلك تجهيز اماكن سحب استمارات التقدم مؤكدة أن الكلية تقف على مسافة واحدة من الطلاب المرشحين.

حددت المادة 15 من نص اللائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات، شروط التقدم للترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية، وينشر اليوم السابع قائمة الشروط الواجب توافرها للتقدم:-

1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3 - أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4 - أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

5 - أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

6 - ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

8 - ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.



إقبال طلاب إعلام القاهرة للترشح بالانتخابات الطلابية



الدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام تتابع اجراءات التقدم