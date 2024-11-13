اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 01:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

خلال زيارته لبيروت

وزير الخارجية والهجرة يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:15 م
وزير الخارجية والهجرة يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان وزير الخارجية والهجرة يسلم شحنة المساعدات المصرية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل ناصر ياسين، وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ اللبنانية، الاربعاء،  وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى مطار بيروت، حيث قام وزير الخارجية بتسليم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان الشقيق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار في الجسر الجوي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

حيث أعلن وزير الخارجية أن الشحنة الجديدة من المساعدات الإغاثية المصرية تضمنت 21 طنا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة، لتصل بذلك إجمالي المساعدات المصرية للبنان إلى 88 طن.







وزير الخارجيه

اخبار مصر

اخبار لبنان

المساعدات المصريه للبنان

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة