وزير الخارجية: لا يمكن السماح باستمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على لبنان

كتب سمير حسنى

أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، على أن مصر لن تتوقف على بذل الجهد الصادق والمخلص لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات صحفية فور وصوله مطار رفيق الحريري الدولى، أن مصر لديها اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية واتصالات يومية بالجانب الأمريكي والفرنسي والاتحاد الأوروبي وكل الأشقاء، بهدف وقف هذا العدوان الغاشم، مضيفا:" لا يجب ولا يمكن السماح باستمرار هذا العدوان تحت أى ذريعة وتحت أى حجة، ونتطلع لكل الخير والاستقرار للبنان.