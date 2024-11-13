اليوم السابع
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منح الشركات والأفراد حق استغلال ساحات انتظار المركبات بشروط.. اعرفها

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 01:00 ص
منح الشركات والأفراد حق استغلال ساحات انتظار المركبات بشروط.. اعرفها جراج سيارات - أرشيفية
كتب محمود حسين

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يجيز قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وذلك كنوع من تعظيم الموارد فى هذه المنظومة التى تعانى من الفوضى والعشوائية والعمل بالمخالفة للقانون بدون ترخيص.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة (4) من القانون، على أنه "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات".

 

وتنص المادة (5)، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.







ساحات الانتظار

السيارات

التراخيص

حق استغلال




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