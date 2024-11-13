مصلحة الجوازات تقدم تيسيرات فى استخراج الوثائق للأجانب

كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية جهودها فى استخراج كافة الوثائق اللازمة للأجانب المتواجدين داخل البلاد، من خلال مقارها، وأجهزتها الحديثة والمتطورة، مع تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة، وتخصيص أماكن متحضرة للانتظار.

ودعت وزارة الداخلية الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم تجنبًا لإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمات جديدة توفر عليهم عناء الذهاب لمقار الجوازات، حيث تتيح استخراج الوثائق عبر الوحدات المتنقلة عبر القاهرة الكبرى.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم جميع التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بجميع المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.