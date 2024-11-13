اليوم السابع
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مدبولى يصل القاهرة بعد المشاركة نيابة عن الرئيس السيسى فى COP29 بأذربيجان

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 09:15 م
مدبولى يصل القاهرة بعد المشاركة نيابة عن الرئيس السيسى فى COP29 بأذربيجان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة الدولي، عائداً من أذربيجان، بعد المشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 بالعاصمة الآذرية "باكو".

وشهدت مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المؤتمر الأممي البارز، حضور الجلسة الافتتاحية، وعقد لقاءات ثنائية متعددة مع عدد من قادة العالم ورؤساء الحكومات المشاركين بالمؤتمر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الدولية المؤثرة.

كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، نيابة عن رئيس الجمهورية، ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات بالمؤتمر، وشارك بمداخلة مهمة في مائدة مستديرة حول تعزيز إجراءات التخفيف من آثار التغير المناخي، وحضر مأدبة عشاء رسمية بتشريف إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان وحرمه، إلى جانب قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بقمة المناخ COP29.







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