اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 11:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة: سوق العياط الحضارى الجديد يضم 419 محلًا مجهزًا بالمرافق

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:35 ص
محافظة الجيزة: سوق العياط الحضارى الجديد يضم 419 محلًا مجهزًا بالمرافق سوق العياط الحضاري الجديد
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، صورًا لـ سوق العياط الحضاري الجديد، الذي تم إنشاؤه مؤخرًا في إطار خطة مواجهة البؤر العشوائية وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق والتوسع في إنشاء وتطوير أسواق يتوافر بها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبيئية والحماية المدنية.

وعلقت المحافظة، قائلة: "كان لإنشاء السوق حاجة ملحة لنقل وتوفير بديل حضاري للباعة المفترشين لمزلقان السكة الحديد والجائلين"، مشيرة إلى أن السوق يقام على مساحة 3700م2، ويضم 419 محلًا مجهزًا بالمرافق اللازمة.

وتوسعت المحافظة في إقامة أسواق حضارية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالأحياء، وذلك بإنشاء أسواق جديدة بمناطق المساكن (بسعة 30 محل تجارى)، والملكة (بسعة 21 محل تجارى)، وحسن محمد (المقام على طابقين بسعة 36 محلًا تجاريًا)، لخدمة قطاعات كبيرة بحى بولاق الدكرور والطالبية.

وأولت محافظة الجيزة، اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأسواق فى المراكز والمدن وإنشاء أسواق حضارية جديدة متنوعة الأنشطة ومتكاملة الخدمات ومزودة بالمرافق، كان آخرها سوق ابن حزم بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى 8 أسوق حضارية بقرى مركزى الصف وأطفيح.

3e04fc1a-8816-4490-8a16-b7d1a666376f
سوق العياط الحضاري الجديد
 
7f205271-0c12-494e-98dd-d762a52575ac
محال حضارية بسوق العياط الجديد
 






سوق العياط الحضاري

أسواق حضارية

العياط

الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة