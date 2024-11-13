اليوم السابع
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شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته الكبرى

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 09:30 ص
شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته الكبرى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين، وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقي أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة في الساعات الاولي من صباح اليوم، ويجرى التجهيز لدفنها في مدافن العائلة بمنطقة القرنة في غرب محافظة الأقصر.


 







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