رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى شقيقة الإمام الأكبر

كتب: محمد الأحمدى

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، ببالغ الحزن وفاة شقيقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وذكر رئيس الطائفة فى بيان له: "بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ولجميع أفراد العائلة الكريمة، فى رحيل شقيقته الفاضلة، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا".

وتوفيت الشقيقة الكبرى للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الحاجة سميحة، عن عمر يناهز 90 عامًا.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين، وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقى أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة مساء الثلاثاء، ويجرى التجهيز لدفنها فى مدافن العائلة بمنطقة القرنة فى غرب محافظة الأقصر.