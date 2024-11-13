رئيسة "القومى للطفولة" ومحافظ القاهرة يشهدان عددًا من الأنشطة بالأسمرات

كتب وليد عبد السلام

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، عدة فعاليات للأطفال، بعدد من المدارس بمنطقة الأسمرات، فى إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة.



الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، ان المجلس قام بتنفيذ عدة انشطة خلال اليوم شملت مبادرة "دوى"، وتضمنت تنفيذ عدد من دوائر الحكي مع الأطفال بمدرسة تحيا مصر (1) الإعدادية بالأسمرات ، وكذا أنشطة للمبادرة الوطنية لتمكين الطفل ( مبادرة بكرة بينا ) للتوعية بحقوق الطفل، إضافة إلى أنشطة خاصة بمبادرة الإنترنت الآمن للتوعية بمخاطر الإنترنت وكيفية تعامل الأطفال مع تلك المخاطر ومواجهة التهديدات التى قد يتعرضون لها.

وأضافت "السنباطى"، أن الأنشطة شملت أيضا تنفيذ قافلة طبية للعيون بالتعاون مع نادى روتارى الرحاب للكشف على عيون الأطفال بالمدارس وصرف نظارات طبية للحالات التي تستدعى ذلك، حيث قامت القافلة بالكشف على 104 طفل ، تم صرف ٣٣ نظارة ، فيما تم تحويل 6 حالات للمستشفيات لإجراء تدخلات جراحية، إضافة إلى أنشطة ترفيهية وتثقيفية لطلاب مدرسة تحيا مصر (5) الإبتدائية بالتعاون مع جمعية تكاتف للتنمية.

وأكدت "السنباطى"، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يولى أهتماماً كبيراً بدعم الأطفال بكافة أنحاء الجمهورية ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد الطفولة وخاصة بالمناطق الأولى بالرعاية، موجهة الشكر للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على دعمه ومشاركته اليوم بالانشطة المنفذة بالأسمرات، مشيرة الى أن تلك بداية لتعاون مستمر مع المحافظة من أجل رفع الوعى بحقوق الطفل وتنمية مهاراته والمشاركة مع كافة الجهات الشريكة بهدف تقديم رعاية صحية للأطفال.

ومن جانبه اشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالأنشطة المنفذة بالأسمرات وبجهود المجلس القومى للطفولة والأمومة في دعم وحماية الطفل المصرى مثنيًا على ما وجده من سعادة للأطفال خلال تفاعلهم بالأنشطة المنفذة التثقيفية والتوعية، مطالباً بتكرار تنفيذ مثل تلك الأنشطة بالعديد من المناطق الأخرى بالمحافظة بما يساهم في رفع الوعى لدى الأطفال بحقوقهم وإعداد أجيال مستقبلية متميزة.



الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة،والدكتورة سحر السنباطي

وقدم أطفال مدرستى تحيا مصر (1) الإعدادية ومدرسة تحيا مصر (5) الابتدائية عدة عروض فنية وغنائية خلال الإحتفالية التي أقيمت على هامش تلك الأنشطة التي نفذها المجلس.