تليفزيون "بريكس" يستعرض جهود مصر للتوسع فى الاستثمار البيئى

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استعرض تليفزيون "بريكس" اليوم الأربعاء، جهود القيادة السياسية فى مصر للتوسع فى الاستثمار البيئى والمناخى من أجل تعزيز إنتاج الطاقة.

وأوضح التليفزيون - في تقرير أذاعه اليوم - أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل رفع الوعي بقضايا البيئة وتعمل على دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة، كما تسعى إلى زيادة الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير .. وفي هذا الإطار تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أبو ظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)، لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة ومجالات الشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والبحوث، وبناء القدرات في قطاع إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

ومن الفرص الاستثمارية المقترحة، التعاون فى مجال الزيوت المستعملة لإنتاج وقود الطائرات المستدام، وتدوير مخلفات المطاط لإنتاج بودرة إطارات ناعمة تستخدم في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي وكبديل للمطاط الطبيعي للاحذية، فضلا عن مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج أخشاب "إم دي إف" بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

يذكر أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.