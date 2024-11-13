تعرف على اشتراطات تأسيس عنابر تربية الأرانب

كتبت أسماء نصار

يتميز لحم الأرانب بارتفاع نسبة البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية، بالإضافة لانخفاض معدلات الكوليسترول فيها، ما يجعله أحد الأطعمة الموصى بها لكافة الشرائح العمرية وكبار السن على وجه الخصوص.

وحدد معهد الإنتاج الحيواني، بمركز البحوث الزراعية عدة اشتراطات في المكان الذي، سيتم اختيارة لتأسيس عنابر تربية الأرانب، نتعرف عليها في النقاط التالية:

أن يكون المكان جيد التهوية.

أن يكون المكان جيد الصرف لتسهيل عملية التخلص من روث ومخلفات الأرانب وتقليل الحاجة للاعتماد على عمالة مرتفعة التكلفة لإتمام هذه المهمة.

أن يحتوي المكان المخصص للتربية على شبابيك لضمان تحقق شرط التهوية.

توافق مساحة المكان مع عدد الأمهات التي سيتم بدء المشروع بها.

التأكد من ملائمة درجة حرارة المكان المخصص للتربية مع فسيولوجية الأرانب، والتي تتراوح بين 16 إلى 26 درجة مئوية.

استخدام بطاريات جديدة للتربية لضمان خلوها من أي مسببات مرضية قد تؤثر سلبًا على نجاح المشروع.

تطهير البطاريات القديمة بشكل جيد وتعريضها لأشعة الشمس لفترات طويلة لضمان التخلص من أي حشرات أو مسببات مرضية قد تكون عالقة بها.