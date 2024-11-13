تعرف على أهم أصناف تقاوى الفول البلدى

كتبت أسماء نصار

يلعب محصول الفول البلدي دورًا ملموسًا واقتصاديًا في حياة غالبية المزارعين، بالنظر لخواصه ودوره الكبير في تحسين خصوبة التربة، وتوفير مصدر غذائي أساسي لكل من الإنسان والحيوان، ما يستدعي اهتمامًا ووعيًا أكبر بقواعد واشتراطات الزراعة وأهمها اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من مركز البحوث الزراعية ممثلاً في معهد المحاصيل الحقلية.

وتتضمن السياسة الصنفية للفول، تحديد صنف مناسب لكل منطقة يقاوم المشاكل الزراعية فيها، مثل الإصابة بالهالوك، الذي قد يسبب تأثيرًا يتراوح بين 5% إلى 10% على الإنتاج، ما يحتم الاعتماد على تقاوي الأصناف المقاومة وفقًا للمنطقة المزروعة.



وفى التقرير التالى نتعرف على أصناف تقاوى الفول:

1- صنف جيزة 843: من أفضل الأصناف المتكيفة مع مختلف المناطق في مصر، سواء في الوجه البحري أو القبلي، حيث يتحمل الإصابة بالأمراض الورقية والهالوك.

2- صنف مصر 1: يتميز بتحمله للأمراض الورقية ولكنه أقل مقاومة في الوجه البحري بسبب إصابته المحتملة بالتبقع.

3- صنف سخا 5: يعد من الأصناف الملائمة لزراعة الفول في الوجه البحري، حيث يتحمل الإصابة بالهالوك، علاوة على ارتفاع معدلات الإنتاجية.

4- صنف جيزة 716 وسخا 1، 4: من الأصناف المعتمدة في الأراضي الجديدة و مبكرة النضج وتتميز بإنتاجية عالية.

5- اختيار الأصناف المناسبة يعد عاملًا حاسمًا في تحقيق إنتاجية عالية في مختلف المناطق، سواء في الأراضي الجديدة أو القديمة.