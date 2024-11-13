بيت العائلة المصرية ينعى الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

كتب: محمد الأحمدى

نعى بيت العائلة المصرية، وعلى رأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومجلس أمناء بيت العائلة المصرية والمجلس التنفيذى للبيت والأمين العام الأستاذ الدكتور محمد عبد الغني شامة، والأمين المساعد نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمنسق العام الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف التى انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء.

وتتقدم جميع لجان وفروع بيت العائلة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لفضيلته وللأسرة الكريمة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته.

وقرر فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقي العزاء في وفاة شقيقته، وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.