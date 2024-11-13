اليوم العالمى للسكر 2024.. تناول الفواكه قليلة السكر وتجنب السمن وخفض وزنك

كتبت أمل علام

يحتفل العالم باليوم العالمى للسكر غدا الأربعاء الموافق 14 نوفمبر، والذى تحتفل به منظمة الصحة العالمية كل يوم في هذا التاريخ.

وينصح خبراء الصحة في هذا اليوم، المرضى بعدم الإفراط في تناول الطعام والإقلال من الدهون والسكريات والحلويات، والحرص على الفواكه التي لا ترفع السكر بالدم والخضروات مع تقليل الوزن وتجنب السمن.



فواكه مفيدة لمريض السكر

وقالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب القاهرة، كيف يتعايش مريض السكر بدون مضاعفات وتناول الأطعمة الصحية، موضحة: أنه لابد أن يعطى مريض السكر الاهتمام بحياته ويهتم بخفض الوزن لأن من خلال ممارسة الرياضة وتنظيم الأكل ما يؤدى لخفض مستوى السكر في الدم ويحسن عمل الأنسولين داخل الجسم.

وأضافت، إن هناك بدائل لكل شيء وطرق مختلفة للطهى على وسائل التواصل الاجتماعى، يمكن استخدامها للاستفادة منها في صنع بعض الأكلات الشهية المشبعة، والتي لا تتسبب في رفع مستوى السكر بالدم.

وأوضحت، إن هناك فواكه يمكن تناولها وسعراتها الحرارية الموجودة فيها قليلة جدا، وأشهرها الجوافة يليها البرتقال والموز والتفاح.