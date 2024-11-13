القماش.. حكاية الفنان أنور إسماعيل أشهر تاجر مخدرات بالسينما ونهايته المأساوية

كتب كريم صبحى

تريند جديد تم تدواله على مواقع التواصل الإجتماعى، لمشهد من فيلم النمر والأنثى للفنان أنور إسماعيل الشهير بـ"القماش" والذى جسد فى الفيلم شخصية تاجر المخدرات، ومن لا يعرف الفنان أنور إسماعيل هو فنان اشتهر بادوار ادوار "تاجر المخدرات" فى بعض أفلامه، ولكن نهايته كانت مأساوية فى الحقيقة.

فى شهر أبريل من عام 1989، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة فى منطقة السيدة زينب، انتقل على الفور رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات ومعاينة الجثة أنها فى حالة تعفن وخاصة بالفنان أنور إسماعيل الذى كان مجردا من ملابسه، اختلفت الروايات حول طبيعة الوفاة من بينها أن الوفاة كانت جرعة زائدة من مخدر "الهيروين"، وأخرى أن الوفاة جاءت بعد قضاء ليلة ساخنة مع إحدى الفتيات".

قوات الأمن ورجال النيابة العامة تسلموا تقرير الطب الشرعى بوجود تعفن بالجثة، لوفاتها قبل بضعة أيام من العثور عليها.

التقرير أوضح وجود نسبة من مخدر "الهيروين" بالجسم، إلا أن بعض المقربين من الفنان رفضوا تلك الرواية وأصروا على وجود شبهة جنائية بالواقعة.

ولد الفنان "أنور إسماعيل" فى محافظة الشرقية عام 1929، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للتمثيل عام 1959، وبدأ حياته العملية مدرسًا مسرحيًا بوزارة التربية والتعليم، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل بالمسرح القومى.

بدأ إسماعيل حياته الفنية بالعديد من الأدوار الصغيرة، إلى أن ألتقى بالفنانة "نادية الجندى"، التى عرض عليه المشاركة بفيلم "المدبح" لينطلق من بعدها ليشارك الزعيم عادل إمام بفيلم "النمر والأنثى" والعديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.