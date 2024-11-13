اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع واحذروا من الشبورة

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:04 ص
الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع واحذروا من الشبورة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما تكون الأجواء معتدلة أثناء ساعات النهار، لافتة إلى أن الظاهرة المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية، محذرة من كثافتها على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 16.

 

 







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

الطقس اليوم

الطقس

درجه الحراره اليوم

درجات الحرارة

اخبار الطقس

درجة الحرارة الان

الطقس الان

درجات الحرارة اليوم

درجات الحراره

طقس اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة