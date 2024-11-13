إحياء ذكرى البابا يوساب الثانى مؤسس المكتبة البابوية

كتبت - بتول عصام

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى رحيل البابا يوساب الثانى البطريرك الـ115 في تاريخ الكنيسة، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر.

وذكر المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية أن في حبرية المتنيح البابا يوساب الثاني، تم بناء المكتبة البابوية في الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية وكذلك افتتاحها.

ويسير قداسة البابا تواضروس الثانى على نفس الطريق، فتم بناء وافتتاح المكتبة البابوية المركزية في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

جدير بالذكر أن المكتبة تسعى لتجميع أكبر كمية من الكتب والمراجع والرسائل العلمية والمخطوطـات في مكان واحد، التي تفيد الباحثـين في القبـطيات والعلوم اللاهوتـية والعلوم الكنسية بصفة عامة، وتم افتتحها رسميا في 19 نوفمبر 2019 بحضور أعضــاء المجمع المقدس.