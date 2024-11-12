وزير خارجية فرنسا يؤكد دعم بلاده ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو

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أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، دعم فرنسا الكامل لترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء أن الوزير بارو التقى بالدكتور خالد العناني، في 8 نوفمبر الجاري، وأعرب له عن دعم فرنسا الكامل لترشيحه للانتخابات على منصب المدير العام لليونسكو، المقررة في نوفمبر 2025.

وخلال اللقاء، شدد بارو، على التزام فرنسا بمبدأ تعزيز تعددية الأطراف وكذلك التزام فرنسا بعمل اليونسكو في مجال التعليم والثقافة والعلوم والتراث والاعلام وبرسائل السلام والتسامح التي تبثها.