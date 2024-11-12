اليوم السابع
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وزير العدل يبحث مع سفير طاجيكستان بالقاهرة التعاون فى المجال الجنائى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 05:59 م
وزير العدل يبحث مع سفير طاجيكستان بالقاهرة التعاون فى المجال الجنائى وزير العدل يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة
كتب إبراهيم قاسم

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استقبل اليوم الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير "مرزازاده برويز مراد علي" سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة القضائية الجنائية، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال القضاء الدستوري مع المحكمة الدستورية العليا.

ومن جانبه عبر السفير عن سعادته باللقاء، مُشيداً بتميز العلاقات التاريخية والروابط المشتركة بين البلدين ، مُبدياً تطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

 

وزير العدل ووفد دولة طاجيكستان
وزير العدل ووفد دولة طاجيكستان

 







وزارة العدل

سفير طاجيكستان بالقاهرة

تسليم مجرمين

تعاون جنائى

تعاون قضائى




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