اليوم السابع
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وزير التموين يلتقى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 06:17 م
وزير التموين يلتقى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع  أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  بحضور كل من اللواء  وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وخالد شرف مساعد الوزير، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير.

 

ويأتى هذا اللقاء الدورى في إطار حرص  الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

 

ووجه الوزير علي الفور إدارة الاتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب  أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.







وزاره التموين

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الاتصال السياسى



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