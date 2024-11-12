وزير الإسكان يلتقى نظيره السعودى لبحث تعزيز التعاون المشترك فى التنمية العمرانية

كتب أحمد حسن

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فى مجال التنمية العمرانية، وذلك على هامش مشاركة وزير الإسكان بمعرض سيتى سكيب بالعاصمة السعودية الرياض.



وناقش وزيرا الإسكان المصرى والسعودى، تفعيل دور مجلس العقار المصرى السعودى، وذلك من خلال تنظيم ملتقى سنوى مشترك بين الجانبين المصرى والسعودى لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين بالبلدين.



كما بحث المهندس شريف الشربيني، والدكتور ماجد الحقيل، فكرة إنشاء صندوق عقارى مشترك، حيث تمت التوصية بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارتين لدراسة الفكرة، وتحديد أنسب السبل لتعزيز فرص الشراكة بين البلدين فى هذا المجال.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وحل المشاكل وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين السعوديين، خلال عملهم في السوق المصرية، حيث يتم العمل من خلال مجلس الوزراء على حل المشاكل وتذليل العقبات، كما أن الوزارة لا تدخر جهداً لتذليل العقبات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين.