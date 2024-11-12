وزارة الصحة تكشف 6 إجراءات مهمة للوقاية من إصابات الالتهاب السحائى

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات الهامة عبر موقعها الإليكترونى للحد من انتشار هذا مرض التهاب السحايا والتى تتضمن :-

-غسل اليدين جيدا بصفة منتظمة

- ممارسة عادات صحية جيدة

- دعم جهاز المناعة بممارسة الرياضة وتناول أغذية صحية متوازنة

- الحرص على إعطاء الجسم حقه في الراحة

-عند الكحة أو العطس يجب الحرص على تغطية الأنف و الفم فيما يعرف باتيكيت الكحه و العطس

- السيدات الحوامل ويجب أن يحرصن علي تجنب بعض الأطعمة أو طهوها بشكل جيد وتجنب أنواع الجبن التي تصنع من ألبان غير معقمة

التطعيم في قمة الإجراءات الوقائية الأكثر فاعلية فيها وأكثر ضمانا حيث يمكن بالتطعيم الوقايه من بعض أنواع التهاب السحايا البكتيري الخطيرة