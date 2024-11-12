نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال توسعة ورصف طريق جسر الصليبة بأبو النمرس.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير بطريق جسر الصليبة بنطاق مركز أبو النمرس، تمهيدًا لبدء أعمال رصف الطريق بداية من طريق المريوطية إلى طريق الترعة الشبرامنتية بطول 3كم، لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع الحيوي، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ، بتذليل جميع العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددًا على الالتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق مع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال رصف الطريق، لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وتسهيل حركة المرور على الطريق.

رافق نائب المحافظ، زينهم إدريس رئيس مركز أبو النمرس، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومحمد الراوي مدير شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومسؤلي شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والشركات المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال توسعة ورصف طريق جسر الصليبة بشبرامنت



نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروع رصف طريق جسر الصليبة بشبرامنت



نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروع رصف طريق جسر الصليبة