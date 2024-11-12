مشروع الديسمى.. مجمع سكنى متكامل للمتضررين من السيول بالصف

كتبت - مرام محمد

يعد مشروع مجمع مساكن الديسمي الحضاري، أحد أبرز المشروعات التنموية التى شهدها مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إذ يقام على مساحة 28 فدان، تضم وحدات سكنية مجهزة، ومدرسة لجميع المراحل التعليمية، وسوق حضارى، وموقف لسيارات السرفيس، ومحطات وخزانات لمياه الشرب والصرف الصحى، وحظائر لتربية المواشي، لتوفير حياة كريمة للذين تضررت منازلهم جراء السيول التى ضربت عددًا من قرى الصف عام 2020.

يضم المشروع 32 عمارة سكنية على مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي وثلاث أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على عدد 2 شقة سكنية بمساحة 120م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وراعت "حياة كريمة"، تخطيط المنطقة بالكامل، بما يضمن توفير وإقامة كافة الاحتياجات المعيشية للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم، إذ تم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين، مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل على ري المسطحات الخضراء.

وشمل المشروع، إنشاء محطة معالجة صرف صحي، وموقف سرفيس مزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والإنارة اللازمة وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه، وموقف حضاري على مساحة 2400م2.

يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزى الصف وأطفيح فى إطار "حياة كريمة" تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل ومواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.