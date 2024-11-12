محافظ الجيزة: تخصيص 20 فدانا لإنشاء مجزر آلى ضخم بطريق الواحات

كتبت – مرام محمد

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن سعي المحافظة نحو استبدال المجازر الحكومية اليدوية الكائنة داخل الكتلة السكنية بأخرى آلية ذات المواصفات التكنولوجية والوسائل الحديثة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للقضاء على المشكلات البيئية الناجمة عنها والأضرار التي تلحقها بالبنية التحتية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم التنسيق مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتمت الموافقة على تخصيص 20 فدان بطريق الواحات نطاق مدينة السادس من أكتوبر لإنشاء مجزر آلي حديث يكون بديلاً عن مجازر المنيب بجنوب الجيزة والوراق وناهيا وكرداسة.

ولفت أنه سيتم وضع حجر الأساس خلال الأيام المقبلة لبدء عملية التنفيذ في إطار خطة الدولة للتشجيع علي ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية يتم الكشف عليها من خلال الأطباء البيطريين.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المشروع يأتي اتساقًا مع خطة وزارة التنمية المحلية في تطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وانشاء مجازر جديدة موجها الشكر للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية علي الدعم الدائم والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين انطلاقاً من رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون القائم مع وزارة الإسكان في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين، مؤكدًا أنه روعي في اختيار موقع المجزر الآلي الجديد سهولة الوصول إليه سواء لقطاع المراكز أو الأحياء، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة الطرق بالمحافظة وكذا تحقيق الاشتراطات البيئية بعيدًا عن الكتلة السكنية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه سيتم الاستفادة من مواقع المجازر التي سيتم إخلاءها بجنوب الجيزة والوراق وكرداسة في إنشاء منشآت خدمية للمواطنين "شهر عقاري، مدارس، سوق حضاري" وغيرها من المشروعات وفقًا للاحتياجات المرصودة بكل قطاع، وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي المناطق المذكورة كما يخدم خمسة مدن جديدة في النطاق الإداري لمحافظة الجيزة "أكتوبر – الشيخ زايد – أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر – سفنكس".



