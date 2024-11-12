اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 08:10 ص
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محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر الجمعة المقبل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 08:00 ص
محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر الجمعة المقبل محافظة القاهرة تستعد لتنظيم سوق اليوم الواحد
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد محافظة القاهرة لتنظيم سوق اليوم الواحد، وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، ويتم التجهيز له أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك الجمعة المقبل.

سيتم تعميمها فى كل أحياء القاهرة تباعًا.

تقدم أسواق اليوم الواحد سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.

سيتم التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء.

سيتم الدفع بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة خلال افتتاح السوق.

يوفر السوق كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة .

كما يوفر اللحوم والدواجن والأسماك، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة

سيتم توفير البيض بسعر 150 جنيها للطبق.

 







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