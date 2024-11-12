مبادرة حياة كريمة تساهم فى خفض أسعار اللحوم والدواجن بالجيزة

كتبت – مرام محمد

امتدت مشروعات التطوير والتنمية لمؤسسة "حياة كريمة" في محافظة الجيزة إلى كل قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في قطاعات مختلفة، أهمها مياه الشرب والصرف الصحي، والإسكان، والصحة، والتعليم، والنقل.

تنوعت مشروعات "حياة كريمة"، في قرى مركزي الصف وأطفيح، ما بين عمارات سكنية، ووحدات اجتماعية، ومجمعات خدمات حكومية، ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف سرفيس، وغيرها.

وضمن جهودها المستمرة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، افتتحت "حياة كريمة" منافذ ثابتة وأخرى متنقلة في مختلف المحافظات، لطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وكان لمحافظة الجيزة نصيبًا كبيرًا منها، إذ تم افتتاح منفذ ثابت لطرح اللحوم البلدية بسعر 310 جنيهات في منطقة حدائق الأهرام، وإطلاق منافذ متنقلة بشكل يومي لطرح اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مدعمة في الأحياء والمراكز والمدن والقرى، ما عزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وطرحت المؤسسة من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدية (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدية (شادر) بسعر 310 جنيهات للكيلو، واللحوم المفرومة البلدية بسعر 190 جنيهًا للكيلو، وفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا، وطبق فرختين بـ140 جنيهًا.

وفى محافظة الجيزة، وصلت منافذ "حياة كريمة" المتنقلة لمناطق كثيرة، أبرزها: المنيب، وأرض اللواء، والطالبية، وإمبابة، والوراق، ومدينة الجيزة، ومراكز ومدن (أوسيم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، والحوامدية، والبدرشين، والصف، وأطفيح)، لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم في مختلف المناطق.