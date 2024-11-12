اليوم السابع
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كلية أصول الدين جامعة الأزهر تطلق مشروع الكتب الصوتية للطلاب أصحاب الهمم

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:56 ص
كلية أصول الدين جامعة الأزهر تطلق مشروع الكتب الصوتية للطلاب أصحاب الهمم الدكتور محمود حسين عميد كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر ، إطلاق مشروع الكتب الصوتية الذي يهدف إلى تحويل بعض كتب كلية أصول الدين إلى كتب صوتية؛ وذلك لدعم الطلاب في جميع كليات أصول الدين الست بجامعة الأزهر، إضافة إلى دعم طالبات شعبة أصول الدين بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

وأوضح عميد كلية أصول الدين بالقاهرة أن هذا المشروع يعد مشروعًا طموحًا يهدف إلى التيسير على أبنائنا الطلاب أصحاب البصيرة من خلال إتاحة المحتويات التعليمية لهم سمعيًّا من خلال أساتذة أكفاء في أي وقت، مشيرًا إلى أن المحتوى التعليمي متوفر عبر قناة كلية أصول الدين بالقاهرة من خلال قوائم تشغيل مخصصة لكل كتاب على قناة الكلية على يوتيوب، مما يسهل البحث والاستماع لكل محتوى بشكل منظم ومرتب.

وأضاف عميد الكلية أن المتابعة والاستماع متاحة للاستفادة من الكتب الصوتية المتوفرة، ناصحًا الطلاب أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم مصداقًا لحديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».

لافتًا إلى أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير محتوى تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويعزز من فرص التعلم، خاصة لأصحاب الهمم.

رابط قناة كلية أصول الدين بالقاهرة لمتابعة المحتوى التعليمي لأصحاب الهمم: https://www.youtube.com/@osolelden-cairo

 







جامعة الازهر

الازهر الشريف

اصول الدين

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