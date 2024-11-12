اليوم السابع
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فصائل عراقية: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوب إسرائيل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 03:01 ص
فصائل عراقية: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوب إسرائيل طائرات مسيرة
أحمد علوى

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أعلنت فصائل عراقية عن مهاجمتها بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوبي الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات حنيتا وشلومي بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة، والمعارضة الإسرائيلية تقول إن ما يعلن عن خسائر جيش الاحتلال أقل بكثير من الحقيقة.

يواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.







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