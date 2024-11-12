عضو بنقابة الأطباء: إشهار طبيبة النساء بالمرضى مخالفة صريحة لآداب المهنة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن طبيبة النساء "و.ش"، ارتكبت مخالفة صريحة لـ آداب مهنة الطب، وهى التشهير بالمرضى، وما يخص عملها كطبيبة، موضحا أن المادة رقم 30 بلائحة آداب المهنة، نصت صراحة على أنه لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه التى اطلع عليها بحكم مهنته، حيث أقسم الطبيب على أن يكتم أسرار المرضى.

وأوضح الزيات، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقابة الأطباء بالتأكيد ستنتظر إنتهاء تحقيقات النيابة مع الطبيبة، لتبدأ تحقيقاتها النقابية من خلال لجنة آداب المهنة، مؤكدا أن الفيديو مسيئ للغاية، ومن غير المعتاد أن يرتكب طبيب مثل هذه الأخطاء المخالفة لآداب مهنة الطب، لافتا إلى أن ظهور الطبيبة بالسوشيال ميديا بهذا الشكل تُعد مخالفة أخرى لآداب المهنة.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.