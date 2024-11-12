ضبط 4 أطنان زيت طعام مجهول المصدر وشكائر أرز دون بيانات فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية تموين الجيزة، شن حملة تفتيشية على الأسواق والمنشآت والمنافذ التموينية والمخابز، بدائرة الحوامدية والبدرشين، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كافة صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن ضبط 5 أطنان أرز دون فواتير زنة 25 كجم، يتم تعبئتها من جديد في أكياس 5 كجم مع تغيير تاريخ الصلاحية المدون على الشكارة الأصلية، مما يعد ذلك غش وتدليس.

وأضافت أنه تم ضبط 4 أطنان زيت طعام مجهول المصدر دون بيانات أو فواتير بجمعية تعاونية تقوم بتعبئة زيت الطعام في زجاجات بلاستكية تحمل علامة تجارية أخرى وزجاجات بلاستك دون بيانات أو اسم تجارى أو تاريخ إنتاج أو صلاحية.

وتابعت أنه تم ضبط 45 اسطوانة غاز منزلي زنة 12.5 كجم دون تصريح من الجهات المختصة، و20 جوال دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية، و7 اسطوانات غاز تجاري بأحد المخازن دون تصريح من الجهات المختصة.