سفيرة سلوفاكيا: الغردقة الوجهة السياحية الأولى والمفضلة للسائحين فى البلاد

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أكدت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة لينكا ميها ليكوفا، أن مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر هى الوجهة السياحية الأولى والمفضلة للسائحين فى سلوفاكيا.

جاء ذلك فى تصريح لسفيرة سلوفاكيا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، على هامش حضورها فاعليات معرض صور رسوم كتب الأطفال بمكتبه مصر العامة بالغردقة بمشاركة دول سلوفاكيا والمجر وبولندا والتشيك بجانب مصر فى إطار التبادل الثقافي والحضارى.

وأضافت سفيرة سلوفاكيا" أن قرابة 90 ألف سائح سلوفاكي يفضلون السفر إلي شواطئ البحر الأحمر والغردقة من أصل 5 ملايين مواطن سلوفاكي وهذا عدد كبير بالنسبة لعدد السكان.

وأشارت إلي أنها زارت الغردقة كثيرا وتقضى بها أوقاف ممتعة فى شواطئها الجميلة وجوها المشمس، مطالبة بزيادة المعارض والحفلات والأنشطة الثقافية والفنية وزيادة التواصل للمساهمة فى الترويج السياحى للمقاصد السياحية بشكل أكبر.

وقالت سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة إن معرض صور رسوم كتب الأطفال اليوم، أظهر المواهب والأفكار الجيدة لأن هذا الحدث مهم لتنمية المواهب وبناء جسور التعاون بين دول وسط أوربا، كما طالبت بزيادة مثل هذه المعارض لمزيد من التواصل.