حياة كريمة فى 42 قرية بالجيزة.. وحدات صحية ومدارس ومراكز شباب ومجمعات خدمية

كتبت – مرام محمد

شهدت 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذ مئات المشروعات الخدمية الهامة، لتوفير واقع أفضل للمواطنين من خلال تغطية القرى بكافة الخدمات، وذلك بعد أن كانت تعاني فقرًا في الخدمات الأساسية.

تنوعت أبرز مشروعات "حياة كريمة" في قرى مركزي الصف وأطفيح، ما بين مدارس، ووحدات صحية، ووحدات سكنية حضارية، ومراكز للخدمات الحكومية المتكاملة، ومجمعات زراعية، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، ورصف وتطوير ورفع كفاءة شوارع وطرق رئيسية.

نفذت المبادرة بقرى الصف وأطفيح حوالي 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و9 وحدات اجتماعية، و11 مجمع زراعي، و11 مجمع خدمات حكومي، و16 نقطة إسعاف، و37 وحدة صحية، إلى جانب إنشاء وتطوير 556 فصل دراسي، و66 مدرسة، و5 محطات مياه شرب، و42 مشروع صرف صحي، و6 محطات معالجة، و43 مركز شباب.

وتستعد المحافظة لانطلاق المرحلة الثانية من أعمال المبادرة بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشأة القناطر، والعياط، والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها.