جامعة القاهرة: قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ينفذ مجموعة متنوعة من الأنشطة

محمد صبحى

يشهد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة القاهرة برعاية وتوجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، مجموعة من الأنشطة والندوات وورش العمل والفعاليات بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة ان هذه الأنشطة بتنوعها، تأتى فى إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعى لمنتسبي الجامعة وللمجتمع الخارجى .

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الأنشطة تمت فعالياتها فى عدد من كليات الجامعة ومعاهدها، وشملت كليات الطب البيطري، والتمريض، ومعهد الليزر، وكليات الآداب، والإعلام، والآثار، وتضمنت إقامة مشروعات بحثية، وعقد ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية، وورش عمل، بهدف تفعيل الدور المجتمعى، ورفع مستوى الوعي بمختلف القضايا والتحديات التى يواجهها المجتمع، وسبل التصدى لها، وكيفية معالجتها والتعامل معها بطرق علمية.

في كلية الطب البيطري، وتحت إشراف الدكتورة إيمان بكر عميد الكلية والدكتور فايز صليب وكيل الكلية قام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم طب ورعاية الاحياء المائية بتأسيس المزرعة السمكية البحثية الخدمية، والتى تهدف إلى تدريب و تعليم الطلاب وإجراء أبحاث علمية لتوفير إنتاج من الأسماك يقدم للمجتمع المحيط.

وقامت وحدة السلامة والصحة المهنية وإدارة الكوارث بالكلية بعمل حصر لأعداد طفايات الحريق المعطلة ومنتهية الصلاحية، وعمل الصيانة وإعادة الملء لها بواسطة إحدى الشركات المعتمدة من الدفاع المدني، حيث تسلمت الشركة الدفعة الأولى من الطفايات بمختلف أنواعها وأحجامها لإجراء الصيانة اللازمة وإعادتها للكلية.

وفي كلية التمريض وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عابد عميد الكلية والدكتورة حنان إبراهيم وكيل الكلية تم عقد ندوة تثقيفية عن "حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة: التحديات والفرص" حاضرت فيها الدكتورة إيمان سيف النصر الاستاذ المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع، وقد تطرقت الندوة لما يلزم مراعاته لتأهيل ورعاية ذوي الهمم في النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية.

وقامت الكلية تزامنا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسنين، بعمل الفحص الشامل للجهاز الإدارى والعاملين بالكليه من قياس الوزن والطول والضغط ومستوى السكر بالدم، من منطلق الحرص على توفير الرعاية الطبية لمنتسبي الكلية.

وشهد المعهد القومي لعلوم الليزر، تحت إشراف الدكتورة جالة فهمي عميد المعهد والدكتورة عبير عطية وكيل المعهد، عقد ندوة موسعة تحدث فيها الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والأدمان بكلية طب قصر العيني حول "مخاطر المخدرات المستحدثة".

ونظمت كلية الآداب، تحت إشراف الدكتورة نجلاء رأفت عميد الكلية و الدكتورة دينا فتحي وكيل الكلية، ورشة عمل بعنوان: "النظم الفرعية للتقارير والاحصاءات، ودورها في عملية التخطيط الاستراتيجي بالمكتبات الجامعية لدعم عمليات الجودة والاعتماد الاكاديمي"، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية التقارير والاحصاءات والدور الذي يمكن أن تقوم به في تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية للكلية.

أما كلية الإعلام، فقد نظمت تحت إشراف الدكتورة ثريا البدوي عميد الكلية والدكتورة نشوى عقل وكيل الكلية ندوة بعنوان: "وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي البيئي"، تناول فيها كل من الدكتور محمد إسماعيل، مدير إدارة الشئون البيئية الدولية برئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة هناء سيد، مسئول شئون البيئة بوزارة البيئة، الآثار التى تتسبب فيها الشائعات بما يؤدى إلى إثارة الرأي العام وفقدان الثقة في أداء المسئولين وانخفاض معدلات السياحة المتدفقة إلى مصر، مع التأكيد على ضرورة توعية الشباب بعدم الانجراف خلف هذه الشائعات أو الترويج لها.

ونظمت كلية الآثار، تحت إشراف الدكتور محسن صالح عميد الكلية والدكتور عبد العزيز صلاح وكيل الكلية، من خلال مركز تنمية وتطوير المواقع الأثرية، دورة تدريبية بعنوان: "تطبيقات منخفضة التكلفة لتوثيق وترميم الآثار" حاضر فيها نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التقنيات صديقة البيئة منخفضة التكلفة، وحضرها لفيف من المتخصيين في مجال صون التراث من مصر والوطن العربي علاوة على طلاب كلية الآثار جامعة القاهرة، وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى الحفاظ على البيئة والحد من الإنبعاثات الضارة وترشيد الإستهلاك، وتشجيع التكنولوجيا الخضراء، فضلا عن إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل في مجال ترميم وصيانة الآثار.



جانب من الفعاليات



خدمة المجتمع وتنمية البيئة ينفذ مجموعة متنوعة من الأنشطة والندوات التثقيفية