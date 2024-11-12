اليوم السابع
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توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى الجوافة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 10:14 ص
توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى الجوافة.. تعرف عليها زراعة الجوافة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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 ‎أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

وتمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات لمحصول الجوافة

1- البدء في تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الجافة وخف الأفرع المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للسماح بدخول الضوء وتشجيع النمو والإثمار.

ثانيًا: التسميد لمحصول الجوافة

ا- تسميد أشجار الجوافة التى تروى بالغمر:

1- إضافة السماد العضوي الجيد بمعدل 10 م 3 / فدان للأشجار نثرا في منطقة الجذور مع تقليب الأسمدة بجزء من التربة ثم الري لإتمام عملية التخمر.

2- إضافة 200-250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان نثرا في منطقة امتصاص الجذور مع التقليب للسماد في التربة، أما الأشجار الحديثة غير المثمرة، يضاف اليها 170 كجم للفدان مخلوطة مع الأسمدة العضوية.

ب- تسميد أشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط:

1- إضافة السماد العضوي الجيد بمعدل 10-15 م3 / فدان نثرا في منطقة انتشار الجذور

2- إضافة 250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان في المناطق حديثة الاستصلاح وذلك لأشجار الجوافة المثمرة وتضاف في خندقين مع السماد العضوي علي جانبي ظل المحيط الخضري للأشجار خلال فصل الشتاء على دفعة واحدة.

ثالثا: برنامج الري لمحصول الجوافة

  الري مرتان أسبوعيا للأشجار التي تروي بالتنقيط وإطالة فترات الري الي 25-30 يوما للأشجار التي تروى بالغمر.

السنة الأولى 7 لتر/ الشجرة .

السنة الثانية 8 لتر/ الشجرة .

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة.

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة .

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة .

السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة .

أكثر من 7 45 لتر/ الشجرة .

 







وزارة الزراعة

الجوافة

محصول الجوافة

الارشاد الزراعى



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