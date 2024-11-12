النيابة الإدارية تحقق بواقعة طبيبة النساء للتشهير بالمريضات.. إنفوجراف

كتب أحمد عبد الهادى

بدأت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بـ هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة بريهان محسن، تحقيقاتها الموسعة حول قيام طبيبة نساء وتوليد بانتهاك حقوق المريضات وإفشاء اسرارهم على مواقع التواصلا الاجتماعى.

وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

كان فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد، بكفر الدوار، تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى، أثار جدلا كبيرا، حيث قامت خلاله بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرية، وتداول رواد التواصل الاجتماعى الفيديو على نطاق واسع.