القمر فى الحضيض الخميس ويكتمل بدرا الجمعة ويطلق عليه "قمر الظلام"

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية ، الخميس المقبل ، 14 نوفمبر ، وصول القمر إلى منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض.

وهذا اليوم تبلغ المسافة بينهما حوالي 360,100 كم، علما بأن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لأخر ولا يكون القمر سوبر إلا إذا كانت مسافته من الأرض أقل من 360,000 كم، وعلى كل حال تزيد ظاهرة المد والجزر عموما أثناء وجود القمر في الحضيض.

وفى يوم الجمعة الجمعة 15 نوفمبر ، يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100% ، يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر .

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر القندس حيث توضع مصائد القندس قبل تجمد الأنهار ، والقندس هو من القوارض المائيّة التي تعيش في الماء، كما يُعرف أيضا باسم القمر المتجمد وقمر الظلام، هذا مع العلم بأن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.