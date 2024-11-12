اليوم السابع
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الداخلية تعقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات للتوعية بخطورة المخدرات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:23 ص
الداخلية تعقد لقاءات مع طلاب المدارس والجامعات للتوعية بخطورة المخدرات وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" وكذا  طلبة الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة ، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، وطرق الوقاية منها.

كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.. وقد لاقت تلك المبادرة إشادة وإستحسان القائمين والمشاركين بتلك الفعالية.

 







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مخدرات

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عقوبة المخدرات

لإدارة العامة لمكافحة المخدرات




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