الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام" بصواريخ ومسيرات

كتب عبد الوهاب الجندى - أحمد عبد الرحمن

أعلنت جماعة الحوثى فى اليمن، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (ابراهام) فى البحر العربى بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.



وقالت فى بيان اليوم الثلاثاء، أن "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (ابراهام) تم أثناء تحضير العدو الأمريكى لعمليات معادية تستهدف بلدنا".



وأكدت الجماعة اليمنية، أنه "تم إفشال عملية الهجوم الجوى للعدو الأمريكى الذى كان يحضر له على بلدنا"، موضحة أن "العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين فى البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات"



وحملت الجماعة "العدو الأمريكى والبريطانى مسؤولية تحويل البحر الأحمر إلى منطقة توتر عسكرى وتداعيات ذلك على الملاحة"، بحسب وصفها.



وأضافت: "العدوان على اليمن يأتى ضمن الدفاع الأمريكى البريطانى عن العدو الإسرائيلى ولن يدفع قواتنا إلا إلى المزيد من العمليات"، مشيرة على أن "العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان".