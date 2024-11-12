البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل

أحمد علوى

قال البيت الأبيض إن مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، ونريد مواصلة الجهود للوصول إلى إتفاق.

وقال البيت الأبيض فى بيان له منذ قليل: "نعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، وقطر ومصر منخرطتان بقوة".

وأضاف البيان: "ما نراه في غزة اليوم هو أمر مروع، لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني، ولا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة".

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "واشنطن ستواصل تقييم التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي، وليس هناك اى تغير فى الموقف او السياسة الأمريكية ، والوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا".