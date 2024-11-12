اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 11:01 م
البيت الأبيض: مصر وقطر جزء من مفاوضات التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل البيت الأبيض
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض إن مصر وقطر جزء من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، ونريد مواصلة الجهود  للوصول إلى إتفاق.

وقال البيت الأبيض فى بيان له منذ قليل: "نعتقد أن هناك طرقا ومبادرات للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل، وقطر ومصر منخرطتان بقوة".

وأضاف البيان: "ما نراه في غزة اليوم هو أمر مروع، لكننا نواصل المناقشات مع الإسرائيليين لتحسين الوضع الإنساني، ولا نزال نتواصل مع الجانب الإسرائيلي لتقييم الوضع الإنساني في غزة".

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "واشنطن ستواصل تقييم التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي، وليس هناك اى تغير فى الموقف او السياسة الأمريكية ، والوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرا".







حرب غزة

عام على طوفان الاقصي

العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكري عام علي طوفان الاقصي

ذكري عام علي عدوان غزة

بنيامين نتنياهو

جو بايدن

يحيي السنوار

يحيى السنوار

السنوار

حماس

حركة حماس

وقف اطلاق النار في غزة

اخبار غزة

شهداء غزة

اخبار غزة اليوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة