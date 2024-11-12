البابا تواضروس يلقى غدا العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة النخل

كتبت – بتول عصام

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية غد الأربعاء، من كنيسة العذراء مريم وأبو سيفين بعزبة النخل، وذلك فى الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الذي اعتمد العظة كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1962، عندما كان أسقفًا للتعليم، وجاءت فكرة الاجتماع الأسبوعي، عندما كان يدرس للطلاب بالكلية الإكليريكية، وبدأ الكل يحضر.

